POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigungen an drei Fahrzeugen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Donnerstag- und Freitagabend, 16./17.07.20, wurde ein in der Klybeck-/ Obere Schanzstraße geparkter KIA an der rechten und linken Fahrzeugseite zerkratzt und auch die Luft an drei Reifen herausgelassen. Zumindest an einem Reifen konnte eine Einstichstelle gefunden werden. Bei einem weiteren geparkten VW wurden, ebenfalls in der Oberen Schanzstraße, zwei Reifen zerstochen. Im gleichen Tatzeitraum wurden weiterhin drei Reifen an einem in der Hauptstraße, zwischen Königsberger- und Läublinstraße, geparkten VW beschädigt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht zu allen Fällen Zeugen.

