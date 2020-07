Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Vorfahrtsmissachtung - erheblicher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.07.20, gegen 09.35 Uhr, wollte ein BMW-Fahrer an der Kreuzung Mühlen- und Hebelstraße die Bellinger Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat, der sich auf der vorfahrtsberechtigten Bellinger Straße befand und in Richtung Tannenkirch unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat von der Straße geschleudert und stieß mit dem Schutzdach einer alten Trotte zusammen. Dieses wurde hierbei stark beschädigt und stürzte ein. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt jedoch bei geschätzten 20.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell