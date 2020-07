Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Versuchter Diebstahl von/aus Pkw - Festnahme

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.07.20, gegen 03.30 Uhr, beobachtet ein Anwohner in Schliengen einen Mann, welcher offenbar versuchte, einen verschlossenen Pkw zu öffnen, möglicherweise um diesen oder Dinge daraus zu entwenden. Nachdem der Verdächtige offenbar merkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 39-jährige Mann kontrolliert werden. Hierbei wurde bekannt, dass gegen ihn ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe bestand. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

