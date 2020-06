Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter zeigte sich in schamverletzender Weise

Meerbusch (ots)

Am Freitagnachmittag (19.06.) entblößte sich ein unbekannter Mann in Meerbusch-Büderich und zeigte sich in schamverletzender Weise einer Frau. Die Polizei erhielt gegen 17:00 Uhr Kenntnis vom Vorfall und fahndet nun nach dem Exhibitionisten, der nach Angaben der Zeugin einen ungepflegten Eindruck machte. Dieser war zur Tatzeit im Bereich "Am Breil" auf einem Feldweg in Richtung Rhein unterwegs.

Der Sittentäter wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 50 bis 60 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einem braunen Trenchcoat, einer dunklen Wollmütze unter der dunkelgraue Haare zu erkennen waren, einem weißen T-Shirt und Hausschuhen.

Anschließend verschwand der Mann in Richtung Moerser Straße. Eine Fahndung durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise auf den Tatverdächtigen werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 300-0.

