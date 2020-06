Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche über das Wochenende - Polizei sicherte Spuren

Neuss/Grevenbroich (ots)

In Neuss-Uedesheim waren unbekannte Einbrecher am Samstagmorgen (20.06.), in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 09:20 Uhr, auf der Macherscheider Straße unterwegs. Sie verschafften sich durch die zuvor aufgehebelte Eingangstür Zutritt zu einem Haus und durchsuchten anschießend Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Die Beute bestand aus diversen Schmuckstücken, etwa Bargeld und einem Notebook.

In der Zeit zwischen Samstag (20.06.), 18:30 Uhr und Sonntag (21.06.), 00:30 Uhr, traf es die Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dechant-Schütz-Straße in der Grevenbroicher-Stadtmitte. Die Einbrecher schlugen die Scheibe derWohnungstür ein, durchsuchten die Räume und entkamen nach ersten Erkenntnissen mit Bargeld.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zentralen Fachkommissariat 14 in Neuss zu melden.

Wer sich bestmöglich gegen ungebetenen Besuch schützen möchte, hat die Möglichkeit, sich kostenlos zum Thema technischer Einbruchschutz informieren zu lassen. Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz geben Tipps und beraten Sie, wie sie Türen und Fenster sichern können (Telefon 02131 300-0). Mehr Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

