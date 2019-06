Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall, Vater und Tochter wurden leicht verletzt

Xanten (ots)

Am 29.06.2019 um 09:55 Uhr kam es in Xanten auf der Mörmterer Straße in Höhe der Einmündung Elsenweg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Eine 50-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit ihrem PKW die Mörmterer Straße aus Richtung Marienbaum in Fahrtrichtung Xanten. Gegenüber des einmündenden Elsenweg bog sie nach links in eine Grundstückszufahrt ab, nachdem sie zuvor ihre Fahrt verlangsamt hatte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines nachfolgenden 38-jährigen Mannes aus Xanten, der den Abbiegevorgang zu spät bemerkte und bereits den Überholvorgang eingeleitet hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Hierbei überschlug sich der PKW des Mannes und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn der Mörmterer Straße zum Stillstand. Sowohl der Mann wie auch seine im Fahrzeug befindliche zweijährige Tochter verletzten sich leicht und wurden mit einem RTW zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus in Wesel zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Mörmterer Straße zeitweilig komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell