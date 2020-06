Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kleine Ursache, große Wirkung

Neuss (ots)

Am Samstag, 20.06.2020, um viertel nach neun Vormittags kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Willy-Brandt-Ring in Neuss. Ein 46-jähriger Neusser befuhr mit seinem Pkw Renault den Willy-Brandt-Ring in Fahrtrichtung Meerbusch. Plötzlich geriet, nach jetzigem Ermittlungsstand, die nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung im Fahrzeug ins Rutschen. Hierdurch verriss der Neusser sein Lenkrad, fuhr mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und prallte mit einem Lkw Scania zusammen, der von einem 39-jährigen gesteuert wurde. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme wurde der Willy-Brandt-Ring für ca. 30 Minuten komplett gesperrt und zwar im Bereich ab der Düsseldorfer Straße und der Floßhafenstraße. (Ro.)

