Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: LKW kippte in Böschung - Verdacht: Fahrer unter Drogeneinfluss

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (18.06.), gegen 16:20 Uhr, war der 35-jährige Fahrer eines Sattelzuggespanns auf der Landstraße 116 in Richtung Grevenbroicher unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen der Kreisstraße 24 und der Landstraße 361 verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Gespann und geriet nach rechts in den Grünstreifen. Der LKW kippte um und blieb in der Böschung liegen. Dem unverletzten Lenker gelang es, selbständig aus dem Führerhaus zu klettern.

Die Bergung des gewichtigen Lkw nahm erheblich Zeit in Anspruch und machte eine Vollsperrung der Landstraße im betroffenen Bereich notwendig.

Da der Verdacht bestand, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, ließ die Polizei bei ihm eine Blutprobe entnehmen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt nun das Verkehrskommissariat.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell