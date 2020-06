Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagabend (18.06.), gegen 19:25 Uhr, wurde ein Motorradfahrer auf der Bergheimer Straße in Grevenbroich schwer verletzt. Die 32-jährige Fahrerin eines Mercedes hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei beim Einfahren vom Parkplatz der Volkshochschule auf die Bergheimer Straße den Kradfahrer übersehen. Dieser stürzte beim Zusammenstoß mit der Limousine und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den 19-jährigen Neusser in ein Krankenhaus, sein Kawasaki Motorrad musste abgeschleppt werden.

