Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Grauer Audi SQ5 gestohlen

Neuss (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (16.06.), 18:00 Uhr, und Mittwochnachmittag (17.06.), 17:00 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter einen grauen Audi SQ5.

Die sportliche Geländelimousine (Erstzulassung 2017) mit dem amtlichen Kennzeichen NE-DG8 war zur Tatzeit in einer Parkbucht an der Kaiser-Friedrich-Straße in der Neusser Innenstadt abgestellt.

Eine Fahndung nach dem Auto verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Audis geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02131 300-0.

