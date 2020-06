Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat - Zeugenaufruf

Neuss (ots)

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (17.06.) einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahnstation "An der Hammer Brücke" im Neusser Hammfeld aufgesprengt. Durch einen Zeugen erhielt die Polizei, gegen 01:20 Uhr, Kenntnis vom Vorfall.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter nicht an das im Automaten befindliche Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 22 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0.

