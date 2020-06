Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndung nach Exhibitionisten - Kripo ermittelt

Grevenbroich (ots)

Am Dienstagvormittag (16.06.), gegen 11:45 Uhr, zeigte sich ein bislang unbekannter Mann im Bereich des Grevenbroicher Stadtwaldes, in Höhe "Am Ständehaus", einer Frau in schamverletzender Weise. Der Exhibitionist, der auf einer Parkbank saß, kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, mit schwarzen, etwas längeren Haaren und Schnauzbart (an den Wangen ein Stoppelbart). Der Sittentäter war bekleidet mit einem Fußballtrikot mit blau/weißem Logo, hellen Shorts sowie hellen Sportschuhen und weißen Socken. Hinweise auf die Person erbittet das Kriminalkommissariat 11 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, unter der Telefonnummer 02131 300-0.

