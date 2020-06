Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte zündeln an Mülltonnen

Dormagen (ots)

In Hackenbroich, am Kreisverkehr an der Salm-Reifferscheidt-Allee, setzten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (17.06.), gegen 02:50 Uhr, Mülltonnen in Brand.

Als eine Streife der Dormagener Wache eintraf, entdeckten die Beamten an den brennenden Behältern noch zündende Böller.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell