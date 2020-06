Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Neuss (ots)

Dienstagmittag (16.06.), gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Neusser mit seinem Motorrad, der Marke "Honda" den Europadamm aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Hammfelddamm. An der Einmündung Hammfelddamm bog er nach rechts in die Kölner Straße ab, rutschte dabei offenbar im Kurvenverlauf von der Fahrbahn und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten den Verunglückten in ein Krankenhaus. Sein Motorrad ließ die Polizei abschleppen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

