Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Beim Rückwärtsfahren Unfall verursacht (29.04.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Sachschaden von über 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr in der Industriestraße ereignet hat. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer fuhr rückwärts auf die Industriestraße und hielt in Fahrtrichtung Goethestraße. Ein 42-jähriger Fahrer eines VW Transporter parkte vom gegenüberliegenden Parkplatz rückwärts auf die Industriestraße aus und prallte gegen die Beifahrerseite des dort bereits stehenden Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell