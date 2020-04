POL-ME: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Ratingen - 2004028

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 03.04.2020 gegen 16:30 Uhr wurde ein vermeintlicher Kunde in einem Drogeriemarkt in der Speestraße dabei beobachtet, wie er kosmetische Artikel, darunter diverse Parfüms, im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro an sich nahm. Er versuchte, die Artikel unter seiner Jacke und in einem mitgebrachten Beutel zu verstecken.

Anschließend beabsichtigte er, den Markt zu verlassen, ohne die zuvor eingesteckten Gegenstände zu bezahlen. Dabei wurde er von einer Angestellten angesprochen, die ihn aufhalten wollte. Der 31-jährige Ratinger riss sich los und verletzte die Angestellte dabei leicht an der Hand.

Durch eine weitere Person konnte er schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Augenscheinlich stand er unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren berauschenden Mitteln, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und er einer Polizeiwache zugeführt wurde.

Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

