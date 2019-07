Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf- 17-Jährige belästigt

Schüttorf (ots)

Gestern Nachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Graf-Egbert-Straße zu einer Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter gekommen. Das 17-jährige Opfer sowie ihre 50-jährige Begleiterin wurden zunächst durch einen unbekannten Mann bei Einkäufen durch mehrere Geschäften verfolgt. In Höhe eines dortigen Drogeriemarktes stieg der Mann auf ein Mountainbike und fuhr an den beiden Frauen vorbei. Dabei griff er der 17-Jährigen an das Gesäß. Anschließend fuhr er in Richtung Freibad davon. Der männliche Täter war ca. 18-21 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte blondes Haar und war mit einem dunklen T-Shirt und einer tarnfarbenen Hose bekleidet. Das mitgeführte Mountainbike hatte einen rot-schwarzen Rahmen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

