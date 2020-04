Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt - Ratingen - 2004027

Mettmann (ots)

Am Samstag, den 04.04.2020, gegen 21:00Uhr, kam es auf der Schützenstraße in Höhe Nr. 33 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen parkte ein 42jähriger Ratinger seinen Pkw Ford ordnungsgemäß in einer Parktasche am Straßenrand ab. Als er sein Fahrzeug verlassen wollte, öffnete er die Fahrertüre ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten.

Ein 38jähriger Ratinger der die Schützenstraße mit seinem Fahrrad aus Richtung Talstraße kommend in Fahrtrichtung Europaring befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Fahrzeugtüre. Hierdurch kam der Fahrradfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schützenstraße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Duisburger Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

In dieser Angelegenheit weist die Polizei Mettmann noch einmal darauf hin, dass gemäß §14(1)StVO beim Ein - und Aussteigen eine besondere Sorgfaltspflicht besteht. Leider kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen und Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen.

