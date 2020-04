Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Gartenlauben aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2004024

Mettmann (ots)

In der Zeit von Mittwoch (01. April 2020), gegen 17:30 Uhr, bis Donnerstag (02. April 2020), gegen 11:20 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Kleingartenanlage in Hilden ein. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt.

Die Täter beschädigten mehrere Außenscheinwerfer und einen Bewegungssensor, um anschließend in diverse, privat genutzte Gartenhäuser einzubrechen. Indem sie sowohl Fenster als auch Türen aufhebelten, verschafften sie sich Zutritt zu den Lauben, welche sie daraufhin nach Wertgegenständen durchsuchten. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

