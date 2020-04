Polizei Mettmann

POL-ME: Katalysatoren von geparkten Pkws entwendet - Polizei sucht Zeugen - Erkrath - 2004023

Mettmann (ots)

In Erkrath-Unterfeldhaus und Erkrath-Hochdahl kam es zu mehreren Diebstählen an Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum von Dienstag (24. März 2020), gegen 18 Uhr, bis Mittwoch (01. April 2020), gegen 13:30 Uhr, entwendeten bislang noch unbekannte Täter an drei Fahrzeugen - ein schwarzer Suzuki Vitara sowie ein silberner und ein schwarzer Mercedes A-Klasse - die dazugehörigen Katalysatoren. Die Wagen waren auf dem Vorhof eines Autohändlers am Niermannsweg, in Höhe der Hausnummer 1, abgestellt.

In der Zeit von Mittwoch (01. April 2020), gegen 20 Uhr, bis Donnerstag (02. April 2020), gegen 08 Uhr, flexten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines schwarzen VW Lupo ab, welcher auf dem P&R Parkplatz des S-Bahnhofs Millrath an der Gruitener Straße in Erkrath-Hochdahl abgestellt war.

Ob die beiden Diebstähle in Zusammenhang stehen miteinander ist bisher noch nicht geklärt. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

