Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld - Am Donnerstagabend (05.03.), zwischen 19:00 Uhr und 21:40 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Försterstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Versuchter Einbruch in Kiosk

Fulda - In der Nacht zu Freitag (06.03.) versuchten Unbekannte in einen Kiosk in der Königstraße einzubrechen. Die Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, was augenscheinlich misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Einbruch in Reformhaus

Fulda - In der Nacht von Freitag (06.03.) auf Samstag (07.03.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Reformhaus in der Straße "Vor dem Peterstor". Die Täter hebelten im Anschluss eine Tür zu einem Personalraum auf, stahlen jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Pkw zerkratzt

Hofbieber - In der Nacht zu Samstag (07.03.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen VW Caddy, welcher in der Straße "Am Golfplatz" abgestellt war. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

In Firmengebäude eingebrochen

Hünfeld - Am frühen Sonntagmorgen (08.03.), gegen 03:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Fuldaer Straße ein. Die Täter brachen eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, welche sie durchsuchten. Bisher ist noch nicht bekannt, ob die Täter etwas stahlen. Durch die Tat entstand jedoch ein hoher Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Reifen zerstochen

Fulda - In der Nacht von Samstag (07.03.) auf Sonntag (08.03.) stachen Unbekannte die beiden vorderen Reichen an einem weißen Audi ein, welcher in der Eigilstraße abgestellt war. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell