Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz Nord

Trunkenheitsfahrt: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Lübeck (ots)

Am gestrigen Mittwoch (22.01.2020) ist es in der Fackenburger Allee zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden.

Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 43-jährige Lübeckerin mit ihrem Skoda Octavia auf der Fackenburger Allee vom Lindenplatz kommend in Richtung Krempelsdorfer Allee. Mit in dem Pkw befanden sich zudem ihre 19 und 6 Jahre alten Töchter. In Höhe Waisenhofstraße musste die Lübeckerin an einer roten Ampel halten.

Dahinter fuhr in gleicher Richtung eine 84-jährige Frau aus Stockelsdorf mit einem Seat Altea, die ungebremst auf den Skoda der Lübeckerin auffuhr. Zeugen alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Zudem rückte die Berufsfeuerwehr Lübeck aus, da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen.

Die Beamten vom 2. Polizeirevier Lübeck stellten bei der Unfallverursacherin einen vorläufigen Atemalkoholwert von 1,16 Promille fest, was für die Stockelsdorferin zu einer Blutprobe und zu einer Strafanzeige führte.

Alle vier beteiligten Personen erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Beide Pkw wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Die beiden betroffenen Fahrstreifen der Fackenburger Allee musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein erheblicher Rückstau.

