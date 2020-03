Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Fußgängerin von Pkw angefahren

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 29.02.2020 gegen 18 Uhr erfasste ein 51-Jähirger Pkw-Führer an der Drehscheibe in Walldorf eine 58-Jährige Fußgängerin. Die Dame querte auf einem Fußgängerweg die Fahrbahn als sie von dem Pkw erfasst wurde. Durch den Verkehrsunfall wurde die Fußgängerin verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jens Fahlbusch

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell