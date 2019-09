Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbrüche in zwei benachbarte Einfamilienhäuser

Dudenhofen (ots)

27.09.2019, 19:00 bis 22.00 Uhr. In zwei benachbarte Einfamilienhäuser in der Mozartstraße wurde durch Aufhebeln von Erdgeschoßfenstern im rückwärtigen Bereich eingebrochen. In beiden Häusern wurden in allen Stockwerken die Schranktüren und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenstände durchsucht. Die Täter hatten offenbar nur Interesse an Bargeld und Schmuck. Wer in den Nachmittag- und Abendstunden in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

