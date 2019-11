Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Regionalexpress überrollt vierzig Schafe

Bild-Infos

Download

Würzburg/Collenberg/Freudenberg (ots)

43 Schafe haben am Dienstagabend (26. November) einen Einsatz von Rettungskräften verursacht. Die Tiere sind aus einem Gehege im Landkreis Miltenberg ausgebrochen und auf die Bahngleise gelaufen. Ein Regionalexpress erfasste die Tiere, nur drei haben überlebt.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG informierte die Bundespolizei gegen 19:55 Uhr darüber, dass ein Regionalexpress zwischen den Ortschaften Collenberg und Freudenberg mehrere Schafe erfasst und überrollt hat. Die Meldung kam vom Triebfahrzeugführer des Unfallzuges, der auf dem Weg nach Miltenberg war. Alarmierten Rettungskräfte der Bundes- und Landespolizei, der Deutschen Bahn und örtlichen Feuerwehren bot sich ein schreckliches Bild. Nur drei Tiere hatten den Aufprall überlebt. Insgesamt 40 Schafskadaver mussten abtransportiert werden.

Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben bislang, dass der Regionalexpress die Schafe mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern erfasste. Die Schafsherde mit rund 500 Tieren weidete 500 Meter entfernt vom Unfallort. Wie und warum ein Teil der Herde ausgebrochen ist, ist noch unklar.

Im Regionalexpress befanden sich vier Reisende, die bei dem Unfall unverletzt blieben. Die eingleisige Bahnstrecke konnte nach den Aufräumarbeiten gegen 01:00 Uhr (27. November) wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Peter Wolf

Bundespolizeiinspektion Würzburg

Bahnhofplatz 2 - 97070 Würzburg

Telefon: 0931 32259-104

E-Mail: presse.wuerzburg@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ist eine von fünfzehn

Bundespolizeiinspektionen der Bundespolizeidirektion München. Ihr

örtlicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf ganz Unterfranken

und Teile Oberfrankens. Der Inspektion Würzburg angegliedert sind die

Bundespolizeireviere Aschaffenburg und Bamberg. Die Kernkompetenzen

der Bundespolizeiinspektion Würzburg liegen in der Gewährleistung der

Sicherheit der Benutzer der Bahn und der Bahnanlagen, sowie in der

Fahndung auf Bahnanlagen zur Bekämpfung der unerlaubten Migration.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell