Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung im Regionalexpress 22-Jähriger grundlos geschlagen und getreten

Bild-Infos

Download

München / Feldmoching (ots)

Montagabend kam es in einem Regionalexpress Richtung Regensburg zu einem grundlosen Angriff auf einen 22-Jährigen. Ein 30-Jähriger schlug und trat diesen ins Gesicht. Dabei äußerte er rechtsradikale Parolen.

Der Triebfahrzeugführer eines von München nach Regensburg fahrenden Regionalexpresses informierte gegen 19:00 Uhr die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung in seinem Zug. Der Regionalexpress wurde daraufhin am Haltepunkt Feldmoching außerplanmäßig gestoppt. Bundespolizisten ermittelten vor Ort, dass ein 30-jähriger, deutscher Fahrgast einen 22-jähirgen, ebenfalls Deutschen, ins Gesicht geschlagen und getreten hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erfolgte die Tat grundlos. Während der Attacke rief der 30-Jährige aus dem Landkreis Freising mehrfach rechtsradikale Parolen. Der 22-jährige, gebürtige Landshuter erlitt lediglich Rötungen und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Er konnte seine Reise fortsetzen. Der Tatverdächtige wurde durch die Bundespolizisten festgenommen und auf die Dienststelle am Hauptbahnhof München gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,08 Promille. Weiterhin gab der Mann an Drogen konsumiert zu haben. Die Mutter des 30-Jährigen holte diesen im Laufe des Abends von der Bundespolizeiinspektion ab. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Petra Wiedmann

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Pressestelle

Telefon: 089 515 550 224

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell