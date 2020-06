Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Planenschlitzer" schlagen in Jüchen zu - Zeugen gesucht

Jüchen (ots)

In der Zeit von Samstagnacht (13.06.), 02:00 Uhr bis Montagmorgen (15.06.), 05:40 Uhr, schlugen unbekannte "Planenschlitzer" auf der Robert-Bosch-Straße in Jüchen zu. Die Täter machten sich an der Fracht eines Sattelschleppers zu schaffen und stahlen eine bislang unbekannte Menge an Kartons mit Klebeprodukten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuss (Kriminalkommissariat 14) unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

