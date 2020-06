Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kiosk mit Paketshop - Polizei fahndet nach Trio

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zum Montag (15.06.) brachen Unbekannte in einen Kiosk mit angeschlossenem Paketshop auf der Hülchrather Straße in Grevenbroich-Neukirchen ein. Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachtete ein Anwohner, gegen 02:25 Uhr, drei dunkel gekleidete männliche Personen, die sich an dem Kiosk, das sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses befindet, zu schaffen machten. Nachdem sich das Trio entdeckt fühlte, gab es Fersengeld und flüchtete in Richtung Jakobusplatz. Parallel dazu verschwand ein silberfarbener, vermutlich Audi A6, mit aufheulendem Motor in Richtung Bundesstraße 477.

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen, durch die zwischenzeitlich informierte Polizei, verlief bislang erfolglos.

Nach ersten Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf den silbernen Audi geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

