Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Smartphone entwendet - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Mittwochabend (10.06.), gegen 23:30 Uhr, kam es im Neusser Hauptbahnhof am Theodor-Heuss-Platz zu einem Raub. Ein 33-Jähriger war zunächst aus einem der Züge ausgestiegen, als ihn zwei Unbekannte ansprachen, die ihn nach Zigaretten fragten. Als der Neusser seine Zigaretten aus der Tasche herausholen wollte, soll ihn einer der beiden Männer ins Gesicht geschlagen haben. Dann habe man ihm das Handy, das er in der Hand hielt, entwendet. Die beiden Männer flohen sodann in unbekannte Richtung.

Beide Tatverdächtige sollen etwa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein, hatten kurze Haare und braune Augen. Sie trugen beide schwarze Hosen, einer hatte ein rotes Oberteil, der andere ein Oberteil in beige.

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die diesen Raub beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

