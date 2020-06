Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Silber-grauer Kombi flüchtet nach Unfall.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht nach einem silber-grauen Kombi, vermutlich der Marke Opel Omega. Dieser ist nach einem Unfall am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Herforder Straße/Gosebrede geflüchtet. Gegen 17:20 Uhr schob ein 16-jähriges Mädchen aus Lemgo ihr Fahrrad bei "Grünlicht" über die Fußgängerampel der Gosebrede. Als sie sich mittig auf der Fahrbahn befand, erfasste sie der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin des silber-grauen Wagens und verletzte sie. Die 16-Jährige musste zur Behandlung ins Klinikum gefahren werden. Der unfallverursachende PKW kam zuvor aus der Herforder Straße und bog offensichtlich bei "rot" nach rechts auf die Gosebrede ein. Dann fuhr er mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Entruper Weg. Da auch das Fahrrad der 16-Jährigen beschädigt wurde, verfügt der Kombi möglicherweise über einen Frontschaden. Ihre Hinweise zu dem Unfall und zu dem flüchtigen Fahrzeug richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

