Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Tankstelle scheitert.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Tankstelle an der Lemgoer Straße einzudringen. Die Täter schlugen das Glas einer Scheibe ein, konnten aber nicht in das Gebäude hinein gelangen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

