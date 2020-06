Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Junger Mann verprügelt.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen prügelten drei bislang Unbekannte auf einen 18-jährigen Barntruper ein. Der Mann wurde dadurch verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Gegen 3 Uhr ging der 18-Jährige mit seiner Freundin zu Fuß auf der "Große Twete" in Höhe des Stadtparks. Drei Männer beleidigten zunächst die Freundin des späteren Opfers und gingen dann gemeinsam auf den Barntruper los. Die Täter sind etwa 17-20 Jahre alt und haben ein südländisches Aussehen. Einer hatte dunkle Locken, wobei die Seiten anrasiert waren. Außerdem trug er einen Dreitagebart. Ihre Hinweise zu der Körperverletzung oder zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell