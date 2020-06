Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Bei Ausweichmanöver Verkehrsschild gestreift.

Lippe (ots)

Am Dienstag musste ein LKW-Fahrer auf der Bruchstraße einem entgegenkommenden Wagen ausweichen und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Gegen 15:45 Uhr war der 32-Jährige auf der Bruchstraße (B 238) in Richtung Langenholzhausen unterwegs, als ein schwarzer Seat im Gegenverkehr über die Mittellinie auf seine Fahrspur geriet. Er lenkte nach rechts auf den Grünstreifen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichmanöver streifte er ein Verkehrsschild, das den Seitenspiegel zerstörte. Der schwarze Seat fuhr weiter. Hinweise auf den Wagen nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

