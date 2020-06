Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Wohnmobil beschädigt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen ein in der Professor-Schacht-Straße abgestelltes Wohnmobil. Der Sachschaden an dem mobilen Heim, das auf Höhe der Hausnummer 2a am Straßenrand abgestellt war, beträgt etwa 2.000 Euro. Verursachend könnte ein landwirtschaftliches Fahrzeug sein, das einen Anhänger mit Dung gezogen hat. Spuren am Unfallort deuten weiterhin auf ein grünes Zugfahrzeug hin. Möglicherweise hat der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin den Verkehrsunfall überhaupt nicht bemerkt. Ihre Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. auf einen Verursacher richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180.

