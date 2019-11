Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in die Westernstadt in Zetel

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Wie erst am 11.11.2019 bekannt wurde, kam es bereits in der Zeit vom 07.11., 18:00 Uhr bis zum 08.11.2019, 08:00 Uhr zum Einbruch in zwei Hütten auf dem Gelände der Westernstadt Cheyenne, in der Kielstraat. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Zugänge zu den Hütten. Über Art und Umfang des Stehlgutes ist derzeit nichts bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

