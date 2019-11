Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Zetel - Täter hebelten ein Fenster auf, Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Montag, 11.11.2019, kam es tagsüber in Zetel in der Zeit von 08 - 20 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Tegelbuschstraße ein bodentiefes Fenster auf und entwendeten ein Schleif und Gravurset.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451-923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

