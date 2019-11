Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfallauto verschlossen hinterlassen

Ulm (ots)

Am Freitagabend hatte es gegen 20.30 Uhr in der Schwärzwiesenstraße gekracht. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr mit einem Firmenauto gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel. Zeugen konnten dann beobachten, wie der Unfallverursacher noch in die Schultheiß-Schneider-Straße abbog. Der Fahrer verschloss sein Auto und flüchtete zu Fuß weiter. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 15.000EUR. Im Auto wurden persönliche Geschäftsunterlagen, ein Mobiltelefon und eine Blutspur am ausgelösten Airbag sichergestellt werden. Die Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief bisher ergebnislos. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde durch das Polizeirevier, in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer der Halterfirma, eingeleitet.

