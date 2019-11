Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Aufgehende Sonne blendete Autofahrer

Ulm (ots)

Am Freitagvormittag, kurz nach 09.00 Uhr, fuhr ein 78-Jähiger in der Bezgenrieter Straße. Vor ihm hatte vorschriftsmäßig ein Auto am Fahrbahnrand gehalten. Nach Angaben des Fahrers war er durch die tiefstehende Sonne geblendet. Deshalb übersah er das Auto und fuhr mit seinem Peugeot auf. Der Senior wird dabei leicht verletzt. Der 80-jährige Fahrer des haltenden Opels blieb unverletzt. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000EUR, am Opel in Höhe von 3.000EUR.

