Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbrecher randalieren in Büroräumen.

Lippe (ots)

Von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in die Büroräume einer Sicherheitsfirma in einer Messehalle ein. Sie beschädigten die Eingangstür, öffneten gewaltsam Schränke und Türen und entleerten unter anderem Essig- und Ölflaschen in den Räumen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

