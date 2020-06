Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Einbruch in Kita.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu der Kita im Niedernfeldweg. Nach dem Aufbrechen von zwei Türen gelangten die Täter in das Büro der Einrichtung. Diebesgut fanden sie nicht vor, so dass sie den Tatort ohne Beute verließen. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

