Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall

Breitenbach a. Herzberg - Am Montag (08.06.) befuhr ein 59-jähriger Dacia-Fahrer die L3160 aus Hatterode kommend in Richtung Breitenbach a. Herzberg. Als der 59-Jährige einen vorausfahrenden Radfahrer überholen wollte, kam es zu einem Unfall mit einem dahinterfahrenden VW Caddy. Der 39-jähriger VW-Fahrer übersah den beginnenden Überholvorgang des Dacia-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden von circa 3.200 Euro.

