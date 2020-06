POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 7. Juni 2020:

Polizei Salzgitter

Verkehrsunfall

Samstag, 06.06.2020, 09:07 Uhr 38162 Cremlingen, Hauptstraße / Im Moorbusche

Am Samstagmorgen, 06.06.2020, um 09:07 Uhr, befuhr ein 79jähriger Pedelec-Fahrer (bis 25 km/h) die Hauptstraße in Cremlingen, vermutl. aus Richtung Klein Schöppenstedt kommend, in Fahrtrichtung Im Moorbusche. Ein Pkw-Fahrer, der in Cremlingen die Hauptstraße in Richtung Klein Schöppenstedt befuhr und zunächst seiner Wartepflicht an der vorfahrtberechtigten Einmündung (abknickende Vorfahrt) nachgekommen war, übersah beim Anfahren den vermutlich von links kommenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Am Unfallort wurde er durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich versorgt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 / 933-0 zu wenden.

Verkehrsunfallflucht

Samstag, 06.06.2020, 15:30 Uhr bis 23:30 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Am Brückenbach

Am Samstag, 06.06.2020, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 23:30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Fahrzeugführerin / ein unbekannter Fahrzeugführer einen roten Renault Clio, der in der Straße Am Brückenbach abgestellt war, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und die Feststellung ihrer/seiner Personalien zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Trunkenheit im Verkehr

Sonntag, 07.06.2020, 04:20 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Halberstädter Straße

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen Radfahrer auf der Halberstädter Straße. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von über 1,6 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

