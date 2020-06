Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 6. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage

Diebstahl eines Fahrrades Dienstag., 02.06.2020, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 03.06.2020, 12:00 Uhr 38321 Denkte, Kuhstraße

Bereits in der Zeit von Dienstag, 02.06.2020, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 03.06.2020, 12:00 Uhr, entwendete/n unbekannte/r Täter/in ein Mountainbike von einem Grundstück an der Kuhstraße in Groß Denkte.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0.

Sachbeschädigung / brennende Mülltonne Samstag, 06.06.2020, 02:51 Uhr 38315 Schladen, Hermann-Müller-Straße, Lidl Markt

Am frühen Samstagmorgen, 06.06.2020, 02:51 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen ein brennender Abfallbehälter auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Schladen, Hermann-Müller-Straße gemeldet. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Gielde gelöscht. Eine Verursacherin / ein Verursacher konnte nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder die Polizeistation Schladen unter 05335 - 92966-0

Verkehrslage

Verkehrsunfallflucht Freitag, 29.05.2020, 08:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2020, 09:00 Uhr 38315 Hornburg, Börßumer Straße / Brauner Schlag

In dem Zeitraum vom Freitag 29.05.2020, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 31.05.2020, 09:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Fahrzeugführerin / ein unbekannter Fahrzeugführer im Kreuzungsbereich Brauner Schlag / Börßumer Straße, 38315 Hornburg, mit seinem Fahrzeug zwei Verkehrszeichen und entfernet sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder die Polizeistation Schladen unter 05335 - 92966-0

Verkehrsunfallflucht Mittwoch, 03.06.2020, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 04.06.2020, 12:00 Uhr 38304 Wolfenbüttel, OT Fümmelse, Heegeholz

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin / ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß, in der Zeit von Mittwoch, 03.06.2020, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 04.06.2020, 12:00 Uhr, vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen den Zaun eines Grundstücks an der Straße Heegeholz in Fümmelse. Dadurch wurden zwei Zaunfelder und ein Zaunpfosten beschädigt. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und die Feststellung der Personalien zu ermöglichen.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

