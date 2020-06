Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 5. Juni 2020:

Salzgitter (ots)

Wendeburg: Diebstahl von vier Fahrrädern

Samstag, 30.05.2020, bis Montag, 01.06.2020

In Wendeburg in der Straße An der Aue hatten es unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende offensichtlich auf Fahrräder abgesehen. So wurden von einem Grundstück ein Fahrrad der Marke Pegasus, Typ Premio, im Wert von zirka 300 Euro, ein Fahrrad der Marke Stevens, X6, Wert 300 Euro und ein Mountainbike Wheeler, ebenfalls im Wert von zirka 300 Euro sowie ein Rennrad, Marke unbekannt, entwendet. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Einbruch in Baumarkt

Mittwoch, 03.06.2020, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 04.06.2020, 05:50 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf das gesicherte Außengelände eines Baumarktes in der Wilhelm-Rausch-Straße. Weiterhin wurde die Tür zu einem auf dem Gelände befindlichen Schuppen gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05171 / 999-0.

