Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Samstag, 06.06.2020

Salzgitter (ots)

Einbruch in Tankstelle -Zeugenaufruf-

Zeit: Samstag, 06.06.2020, 02:30 Uhr

Ort: 38229 Salzgitter-Engelnstedt, Gustav-Hagemann-Straße

Am Samstag, 06. Juni 2020, gegen 02:30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Tankstellengebäude in der Gustav-Hagemann-Straße in 38229 Salzgitter ein. Aus den Räumlichkeiten der Tankstelle wurden daraufhin Zigaretten entwendet. Die Polizei Salzgitter bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05341-18970 bei ihrer Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Schulze

Telefon: 05341/ 1897-217

