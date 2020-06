Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 05.06.2020-06.06.2020

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall Eine 80-jährige Fahrzeugführerin fuhr am Freitag Nachmittag gegen 17:00 Uhr in der Schloenbachstraße mit ihrem Pkw rückwärts in den Vorgarten und im weiteren Verlauf gegen die Hauswand ihres Nachbarn. Hierbei wurden Pflanzenkübel und die Hauswand beschädigt. Die Fahrzeugführerin und der vor dem Haus befindliche Nachbar blieben unverletzt. Vermutlich kam es seitens der Beteiligten zu einem Verwechseln von Gas- und Bremspedal bei ihrem mit einem Automatikgetriebe ausgestatteten Pkw.

Haftbefehl Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hedwigstraße wurde Freitag Nachmittag festgestellt, dass ein Fahrzeugführer aufgrund eines offenen Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Der haftbefreiende Betrag in Höhe von 600,- Euro konnte entrichtet werden.

