POL-VER: Brand von zwei Fahrzeugen - Brandstiftung nicht ausgeschlossen + Totalschaden bei Ausweichmanöver + Autofahrerin kommt von Straße ab + Fahrzeug kollidiert mit Scheune - Zeugen gesucht

Totalschaden bei Ausweichmanöver

Osterholz-Scharmbeck. Bei dem Versuch, zwei die Fahrbahn wechselnden Rehen auszuweichen, ist ein 43-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in der Straße "Am Holtacker" verunglückt. Mit seinem Transporter kam er von der Straße ab und blieb im Seitenraum stehen. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. An seinem Transporter entstand zudem Totalschaden und das Auto wurde abgeschleppt.

Brand von zwei Fahrzeugen - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Daverden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Brand von zwei Autos in der Hauptstraße kurz vor der Einmündung zur Straße "Nahblöcken". Der Brand der beiden auf einem Supermarktparkplatz abgestellten Fahrzeuge wurde durch zufällig vorbeikommende Personen entdeckt. Durch die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Langwedel und Daverden wurden vor Ort rund 40 Kräfte zum Löschen eingesetzt. Es entstand dennoch ein Schaden von rund 30.000 Euro an den beiden Autos. Diese wurden abgeschleppt und beschlagnahmt.

Die genaue Ursache des Brandes ist bislang unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich jedoch um eine Brandstiftung gehandelt haben. Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei in Verden suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände in der Nacht von Samstag auf Sonntag wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Verden unter der Rufnummer 04231-8060 entgegen.

Autofahrerin kommt von Straße ab

Blender. Beim Befahren der Landesstraße 203 von Verden in Richtung Morsum kam eine 56-jährige Autofahrerin am Sonntagmorgen zunächst rechts und durch zu starkes Gegenlenken links von der Straße ab und verunglückte im Seitenraum. Die Fahrerin überstand den Unfall ohne Verletzungen. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 3700 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun durch die Polizei überprüft.

Fahrzeug kollidiert mit Scheune - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Thedinghausen. Einen Sachschaden an einer gemauerten Scheune verursachte eine bislang unbekannter Autofahrer am Samstagabend gegen 21:30 Uhr in der Straße "Zum Fleet". Das Auto fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen in Richtung Härsestraße, als es nach links von der Straße abkam und mit der Scheune kollidierte. An dieser entstand an einer Ecke Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Mann vom Unfallort, ohne die erforderlichen Angaben zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Aufmerksame Anwohner beschrieben das Unfallauto als roten Kleinwagen.

Mögliche weitere Zeugen, die Hinweise zu dem roten Kleinwagen oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

