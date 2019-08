Polizei Bielefeld

POL-BI: Campingmobiliar aus Pkw gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Aus einem Mercedes haben Unbekannte zwischen Freitag und Samstag, 24.08.2019, diverses Kfz-Zubehör und Campingartikel entwendet.

Ein 60-jähriger Bielefelder hatte seinen Mercedes A Klasse zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag, 14:15, beladen an der Große-Kurfürsten-Straße geparkt. In Nähe der Einmündung der Fehrbelliner Straße stellte er sein Auto in einer Parkbucht ab und verschloss es per Fernbedienung.

Am Samstagnachmittag bemerkte der 60-Jährige, dass ein roter und blauer Campingstuhl und ein Campingtisch aus Holz aus seinem Mercedes verschwunden waren. Zudem fehlten das Bordwerkzeug - inklusive des Wagenhebers - das Warndreieck, das Verbandmaterial, eine Fußmatte und ein Kfz-Ladegerät für ein Mobiltelefon.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KN), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell