Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall beim Wenden - Polizei sucht Zeugen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ubbedissen - Bereits am Dienstag, 30.07.2019, stießen zwei Autos an der Detmolder Straße zusammen, als ein Autofahrer in Nähe der Ubbedisser Straße mit seinem Pkw Kia umkehren wollte. Bei dem Umfall wurden die beiden beteiligten Autofahrer leicht verletzt. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf 10.000 Euro.

Ein 23-jähriger Bielefelder war gegen 15:25 Uhr mit seinem Kia Picanto auf der Detmolder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Er fuhr an der Einmündung zur Ubbedisser Straße vorbei und hielt wenige Meter später in Höhe einer Fußgängerampel an, um zu wenden.

Der Kia Fahrer sagte später aus, er habe das Wendemanöver in Richtung stadtauswärts eingeleitet, als die Fußgängerampel für den Autoverkehr auf der Detmolder Straße Rot signalisierte. Dabei stieß sein Auto mit einem stadtauswärts fahrenden Chevrolet Matiz einer 26-jährigen Bielefelderin zusammen.

Die 26-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an, während sie auf die Ampel zufuhr, habe die Lichtzeichenanlage die gesamte Zeit grünes Licht für sie angezeigt.

Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die beiden leichtverletzten Autofahrer vor Ort. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Zeugenhinweise zu diesem Unfall und fragen insbesondere, wer kann Angaben zu der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen?

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

