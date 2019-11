Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochmorgen (06.11.2019) ein in einer Tiefgarage an der Mahatma-Gandhi-Straße abgestellter Mercedes in Brand geraten. Die Feuerwehr war gegen 09.20 Uhr vor Ort, löschte den Brand im Motorraum des 14 Jahre alten Fahrzeugs und entlüftete die Garage. Rettungskräfte brachten eine Person vorsorglich in ein Krankenhaus.

